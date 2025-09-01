Menu Rechercher
Accord total Rennes - Monaco pour Breel Embolo

Breel Embolo va rejoindre le Stade Rennais. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre les différentes parties pour l’attaquant de Monaco autour de 15 millions d’euros.

Par Sebastien Denis
2 min.
Breel Embolo, attanquant à l'AS Monaco @Maxppp

Le Stade Rennais a enfin trouvé son bonheur. Pour pallier le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, et à moindre échelle celui de Kyogo Furuhashi à Birmingham, le club breton s’est offert Estéban Lepaul cette semaine pour un montant de 13,5 millions d’euros, plus 1,5 de bonus. Mais pour épauler le jeune Mohamed Kader Meïté, Habib Beye avait exprimé son souhait de voir un autre élément offensif débarquer.

Il a longtemps été question de Conrad Harder, pour qui Rennes a fait des pieds et des mains, mais l’attaquant danois de 20 ans aurait finalement utilisé le club breton comme variable d’ajustement, et il est désormais sur le point de rejoindre le RB Leipzig. Lucas Stassin a longtemps été identifié comme une piste plus que crédible, le Belge ayant les faveurs de Beye, mais la position stéphanoise, inflexible, et le tarif fixé, prohibitif (au moins 20 M€), ne facilitent pas la tache à Rennes.

Embolo va connaître sa deuxième expérience en France

Nous vous informions ces derniers jours que la piste Breel Embolo avait alors fait surface, la situation du Suisse demeurant plus qu’incertaine du côté de Monaco. S’il attendait patiemment une offre du Golfe, l’ancien joueur du FC Bâle va finalement bien rester en France, mais en s’exportant du côté de la Bretagne. D’après nos informations, un accord total a été trouvé pour le transfert du joueur de 28 ans au SRFC.

Connaissant bien la Ligue 1 pour y avoir évolué lors des trois dernières saisons, Embolo a pu échanger avec Habib Beye et Loïc Désiré dans ce sprint final du mercato. Ces derniers ont su tirer sur la corde sensible pour le convaincre d’adhérer au projet breton. À un an de la Coupe du Monde avec la Suisse, Embolo va aussi pouvoir s’offrir un joli de coup de pub aux yeux du sélectionneur Murat Yakin, pour espérer être de la partie.

