Monaco : Rennes pousse pour Breel Embolo

Depuis 2022, Breel Embolo évolue du côté de l’AS Monaco. Attaquant fiable, le Suisse a connu une saison plus poussive l’an dernier malgré ses 7 buts et 9 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de la Nati (77 sélections - 18 buts), qui n’est plus appelé dans le groupe de Monaco depuis plusieurs matches, est clairement sur le départ et à la recherche d’un nouveau projet.

Selon nos informations, Rennes est séduit par le profil de l’attaquant suisse. Désireux de recruter un nouvel attaquant après l’échec Conrad Harder, les Bretons ont jeté leur dévolu sur Breel Embolo. L’attaquant de 28 ans, qui s’impatiente à quelques heures de la fin du mercato, espère un dénouement rapide et attend toujours un appel d’un pays du Golfe, destination qu’il privilégie. Néanmoins, Rennes croit en ses chances par l’intermédiaire de Loïc Désiré et même de Habib Beye qui a parlé avec le joueur. Affaire à suivre…