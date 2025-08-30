Menu Rechercher
Commenter 5
Exclu FM Ligue 1

Monaco : Rennes pousse pour Breel Embolo

Par Sebastien Denis - Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Breel Embolo, attanquant à l'AS Monaco @Maxppp

Depuis 2022, Breel Embolo évolue du côté de l’AS Monaco. Attaquant fiable, le Suisse a connu une saison plus poussive l’an dernier malgré ses 7 buts et 9 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de la Nati (77 sélections - 18 buts), qui n’est plus appelé dans le groupe de Monaco depuis plusieurs matches, est clairement sur le départ et à la recherche d’un nouveau projet.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Rennes est séduit par le profil de l’attaquant suisse. Désireux de recruter un nouvel attaquant après l’échec Conrad Harder, les Bretons ont jeté leur dévolu sur Breel Embolo. L’attaquant de 28 ans, qui s’impatiente à quelques heures de la fin du mercato, espère un dénouement rapide et attend toujours un appel d’un pays du Golfe, destination qu’il privilégie. Néanmoins, Rennes croit en ses chances par l’intermédiaire de Loïc Désiré et même de Habib Beye qui a parlé avec le joueur. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Monaco
Breel Embolo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Monaco Logo Monaco
Breel Embolo Breel Embolo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier