Christopher Wooh quitte Rennes pour le Spartak Moscou

Le mercato d’été 2025 a fermé ses portes lundi dans l’Hexagone. Mais certains marchés restent encore ouverts. C’est le cas en Russie. Un pays où évoluera désormais Christopher Wooh.

«Rouge et Noir depuis l’ultime jour du mercato estival 2022, Christopher Wooh avait rejoint la Bretagne en provenance du RC Lens, après avoir été formé à l’AS Nancy-Lorraine. Le défenseur central aura porté le maillot Rouge et Noir à 60 reprises : le natif de Louvres découvrira bientôt le championnat russe sous le maillot du Spartak Moscou. Merci Chris et bonne route pour la suite, tant en club qu’avec la sélection du Cameroun !», peut-on lire sur le communiqué de presse.