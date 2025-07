Ligue 1 : Blue Crow Sports Group dévoile ses folles ambitions pour Le Havre

C’est l’heure du grand changement au Havre. Maintenu à la 7e minute du temps additionnel de la 34e journée de Ligue 1 et un penalty d’Abdoulaye Touré à Strasbourg (victoire 3-2), le club doyen reste en Ligue 1 mais avec un autre propriétaire à sa tête. Comme nous vous le dévoilions en exclusivité le 23 juin dernier, Vincent Volpe a vendu l’écurie normande, après 10 ans à sa tête, à la holding américaine Blue Crow Sports Group, déjà détentrice des clubs de Cancún (Mexique), du MFK Vyskov (République tchèque), de CD Leganés (Espagne) et du Elite Falcons FC (Émirats arabes unis). Tous les papiers ont été signés, il ne reste plus qu’à attendre le feu vert de la DNCG.

Pour cela, le nouveau propriétaire a d’ores et déjà comblé le déficit de 15 M€, assure Jeff Luhnow ce mercredi lors de sa conférence de presse de présentation. C’est lui le nouveau visage du Havre. Il est le co-fondateur de cette holding, qui s’apprête à détenir 96,21 % des parts du club. À l’image d’Eagle Football Group, la galaxie Blue Crow Sports Group agrandit sa famille, ce qui n’est sans doute pas pour rassurer les propriétaires quand on voit l’avenir de l’Olympique Lyonnais se dessiner en Ligue 2. «Je comprends les réticences et les questionnements vis-à-vis des propriétaires étrangers et vis-à-vis de la multi-propriété», tente aussitôt de calmer le futur nouveau propriétaire.

«L’Europe à moyen ou long terme doit être une ambition pour nous.»

Contrairement à la majorité de ce type de projet, il n’y aura pas de club dominant au sein du groupe. Le Havre sera sur la même ligne que Leganés par exemple, ou Cancún. L’Américain souhaite d’abord pérenniser le HAC au niveau de la Ligue 1 et dans sa structure mais il lui faudra du temps «3 à 5 ans» juge-t-il. «À court terme, ce que nous voulons, c’est stabiliser le club et le faire grandir.» L’Américain n’est d’ailleurs pas là pour promettre la lune. Au contraire. Il estime même que «le risque de relégation cette saison sera élevé» mais envisage l’avenir dans un futur plus lointain de manière positive. *«L’Europe à moyen ou long terme doit être une ambition pour nous.» Reste à savoir avec quels moyens ?

Luhnow souhaite voir le club générer ses propres revenus plutôt que de le perfuser avec l’argent de l’actionnaire. «Évidemment, ce sera dur, les recettes sont limitées pour le moment, il faudra être malin et s’adapter», propose-t-il en exposant son modèle. «La meilleure façon d’augmenter un budget, c’est d’augmenter les recettes. Il faut pour ça proposer un meilleur produit. Cela passe par de bons résultats sportifs mais aussi en améliorant l’expérience des spectateurs, en accroissant les revenus hors jours de match…» Mais dans un premier temps, il faudra vendre certains joueurs. «Tous ces revenus seront réinvestis sur le terrain», promet-il, tout en expliquant qu’une partie de la direction actuelle sera conservée pour avoir l’équipe la plus compétitive possible.