Qui est Jeff Luhnow, le stratège de Blue Crow à la conquête du Havre

Le Havre va changer de cap. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le club doyen - qui se déplacera à Monaco lors de la première journée de l’exercice 2025-2026 de Ligue 1 - s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le rachat de Blue Crow Sports Group, un fonds d’investissement américain détenant d’ores et déjà Leganés (Espagne – D2), Cancún (Mexique), le MFK Vyškov (République tchèque) mais également la formation émiratie Elite Falcons FC. Bien que toujours suspendu à la décision de la DNCG - qui a accordé un sursis aux Ciel et Marine - le dernier 15e de L1 va donc changer de modèle et donner les clés à une holding, basée à Houston et spécialisée dans la multipropriété de clubs. À sa tête ? Jeff Luhnow, un stratège de l’ombre encore méconnu des habitués du stade Océane.

Un esprit d’ingénieur au service du sport

Né en 1966 au Mexique et diplômé des prestigieuses universités de Pennsylvanie et Northwestern, cet ancien dirigeant emblématique de la Major League Baseball (MLB) a d’abord fait carrière dans le conseil et la technologie. Ingénieur de formation, il travaille notamment chez McKinsey où il développe un intérêt certain pour la gestion stratégique des organisations par les chiffres. Arrivé dans le monde du sport au début des années 2000, il est finalement recruté par les St. Louis Cardinals en MLB, où il initie des méthodes de scouting basées sur les statistiques avancées, à une époque où peu de franchises faisaient alors confiance à la « sabermétrie », cette science des données appliquée au baseball. Fort de sa réussite et après avoir bâti une structure de développement des joueurs efficiente, Jeff Luhnow quitte alors le Missouri pour atterrir au Texas.

En 2011, il est ainsi nommé directeur général des Houston Astros, l’une des pires équipes de la ligue à ce moment-là. Considéré comme l’un des architectes les plus novateurs du baseball américain, le natif de Mexico transforme une formation en perdition en une véritable machine de guerre. Sacrifiant dans un premier temps les résultats à court terme, Luhnow mise principalement sur le repêchage et recrute une armée d’analystes pour parvenir à ses fins. En quelques années, les Astros atteignent les World Series à deux reprises (2017 et 2019), et remportent le titre en 2017. Une consécration toutefois rapidement ternie par un scandale éclatant en 2019 où une enquête révèle que les Astros ont utilisé une méthode illégale de vol de signaux à l’aide de caméras et d’un système rudimentaire de coups sur une poubelle pour transmettre les signaux aux batteurs. Si Luhnow nie toute implication directe, il est finalement suspendu par la MLB en janvier 2020, puis licencié dans la foulée.

Du miracle (controversé) des Astros à la renaissance dans le football espagnol

Loin de disparaître, le fils d’un célèbre directeur publicitaire de New York entame alors une reconversion européenne et rebondit dans le monde du football en fondant Blue Crow Sports Group en 2021 - une holding basée à Houston et spécialisée dans la multipropriété de clubs - avant de racheter le CD Leganés, modeste club de la banlieue sud de Madrid. Son objectif ? Appliquer les mêmes principes analytiques au football que ceux qui ont fait son succès en MLB. Résultat ? En deux saisons seulement, Leganés, qui stagnait en deuxième division, parvient à remporter le championnat de Segunda División en 2024 et à remonter en Liga. Si ce succès express ne manque pas d’intriguer les fans, les experts et les dirigeants du football, Luhnow ambitionne, lui, de construire un réseau interconnecté, centré sur la data, la formation et la rentabilité sportive. Le choix du HAC s’inscrit d’ailleurs dans cette stratégie.

Club historique, doté d’un centre de formation réputé - qui a notamment vu passer Riyad Mahrez, Paul Pogba ou encore Benjamin Mendy - Le Havre symbolise également aux yeux de Luhnow cette ville portuaire tournée vers l’international. En profitant de la présence des Ciel et Marine dans l’élite du football français et donc d’une visibilité accrue, le dirigeant américain compte finalement importer sa vision globale dans ce qui représente, à l’heure où nous écrivons ces lignes, un défi local. Déterminé à l’idée de créer des synergies entre ses clubs pour favoriser les transferts internes, optimiser les performances grâce à la technologie et continuer de développer la formation, le futur boss de l’écurie normande devra toutefois convaincre les supporters havrais que son modèle ne dénaturera pas l’âme du club. En effet, à l’heure où la multipropriété soulève de nombreuses questions, beaucoup s’inquiètent du devenir du HAC.

La suite après cette publicité

Un architecte de la donnée à la personnalité clivante

Le club conservera-t-il son autonomie sportive ? Deviendra-t-il une antichambre pour Leganés ou Vyškov ? Entouré de quatre cadres de Blue Crow Sports Group, mardi dernier, lors de son entrevue avec la DNCG, Vincent Volpe avait déjà tenté de rassurer les foules. «Ils viennent pour aider et bâtir sur ce qui existe, pas pour casser», appréciait l’homme d’affaires de 67 ans. De son côté, Luhnow a lui toujours affirmé vouloir «respecter l’identité locale» de chaque club, tout en apportant expertise et stabilité. Pionnier du baseball moderne, Luhnow n’est, quoi qu’il en soit, pas un dirigeant comme les autres. Personnalité clivante, il fascine autant qu’il dérange. Pour certains, c’est un génie incompris, un innovateur ayant transformé deux sports majeurs. Pour d’autres, son nom restera, à jamais, entaché par le scandale des Astros et l’image d’un dirigeant prêt à tout pour gagner. En quête d’un repreneur capable d’assurer sa pérennité, Le Havre, désormais cinquième pilier de l’empire Blue Crow, pourrait malgré tout, bel et bien, devenir une pièce maîtresse d’un jeu à plus grande échelle – à condition que la greffe prenne avec l’histoire et la ferveur du football normand…