Ligue 1 : le calendrier complet de la saison 2025-2026

Après un exercice 2024-2025 qui a de nouveau consacré le PSG au terme d’une saison royale, la Ligue 1 va reprendre ses droits lors du week-end du 16-17 août prochain. Toujours 18 équipes, et un calendrier qui a été officialisé ce vendredi par la Ligue de football professionnel. Avec une première surprise avec la présence de l’Olympique Lyonnais, pourtant officiellement rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. La LFP prévoit visiblement que l’OL parviendra à maintenir sa place dans l’élite.

On trouve ainsi un Lens-OL lors de la première journée, un match forcément intense pour Pierre Sage, intronisé entraîneur du RC Lens. Avec surtout un premier choc entre le Stade Rennais et l’OM, un derby de l’est entre Metz et Strasbourg, et le déplacement du PSG à Nantes (si le match n’est pas reporté). Le Paris FC fera ses premiers pas à Angers. Monaco recevra Le Havre, tandis que Nice accueillera Toulouse. Les horaires de ces rencontres n’ont pas encore été définis mais la première journée se tiendra sur 3 jours, les 15, 16 et 17 août.

Deuxième temps fort de la révélation du calendrier, les dates du Classique entre le PSG et l’OM. On commencera le 21 septembre avec un OM-PSG pour la phase aller. Le retour se jouera le 8 février 2026 au Parc des Princes.

Troisième moment phare de la saison, du moins dans le déroulé que nous impose la LFP, le derby du Nord, entre le LOSC et le RC Lens. Le match aller se tiendra à Lens, le 21 septembre (même journée que OM-PSG donc) et le retour aura lieu à Lille le 5 avril 2006.

Mais si la LFP joue la carte du suspense, certains clubs dévoilent de leur côté les dates phares de la saison. C’est le cas de l’OGC Nice, qui vient de publier sur ses réseaux sociaux les dates des deux rencontres face à l’AS Monaco. Monaco-Nice se jouera le 5 octobre, Nice-Monaco le 8 février 2026. Un autre derby s’invite cette saison en Ligue 1, grâce à la promotion du Paris FC. Le PSG accueillera son proche voisin (les deux stades sont séparés par une rue) le 4 janvier 2026, à l’occasion de la dernière journée de la phase aller. Le m atch retour aura lieu le 16 mai 2026.

Autre classique du championnat de France, le Nantes-Rennes de la phase aller est programmé le 21 septembre, décidément un weekend de L1 qui sera savoureux avec un OM-PSG et un Lens-Lille déjà au programme. Le retour se jouera à Rennes le 26 avril 2026. De l’autre côté de la France, il y aura le retour du derby de l’est, grâce à la promotion du FC Metz. Ce sera pour la 1ere journée, comme dit plus haut. Strasbourg accueillera son voisin le 18 janvier 2026.

Enfin, la LFP a communiqué sur la programmation de la dernière journée, en multiplex. Celle qui scelle le destin de plusieurs équipes, entre maintien, relégation, titre ou qualification en Coupe d’Europe. Particularité de la dernière journée pour l’OM et l’OL, ils affronteront le même adversaire que lors de la première journée, respectivement Rennes et Lens. Et on retrouvera donc bien le derby parisien pour cette dernière journée.