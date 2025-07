Le Real Madrid a voulu recruter Nuno Mendes

Demain soir, le Paris Saint-Germain va défier le Real Madrid en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Le club de la capitale comptera sur Nuno Mendes (23 ans), qui réalise une excellente année. Mais le Portugais aurait pu être dans l’autre camp, lui qui a été proche de la Casa Blanca à un moment dans sa carrière. C’est ce que nous explique Marca ce mardi. Ainsi, le média espagnol nous explique que le latéral gauche était dans les petits papiers des Madrilènes en 2020 alors qu’il était encore au Sporting CP.

Le Real Madrid cherchait un spécialiste du poste et l’international portugais était le favori de la direction sportive. Les rapports réalisés sur lui à l’époque montraient d’ailleurs qu’il serait un joueur qui ferait la différence pendant au moins une décennie. Mais les Merengues ont lâché l’affaire en raison de la pandémie de covid-19, qui avait obligé le club à réduire ses dépenses. Par la suite, Jorge Mendes a placé son poulain au PSG où il rayonne. Dans la capitale espagnole, on suit sa trajectoire de loin et on apprécie son incroyable évolution à présent.