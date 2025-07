Une ancienne star du Real encense Ousmane Dembélé

Auteur d’une saison étincelante et candidat au Ballon d’or, Ousmane Dembélé ne cesse d’impressionner la planète football. Ces dernières heures, Michel Salgado, ancienne star du Real Madrid, n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’apport du numéro 10 parisien, notamment sur le plan défensif. «Dembélé presse comme s’il était le meilleur défenseur du monde. Convaincre un joueur comme Dembélé de faire cela, c’est ce qui distingue vraiment un bon entraîneur. C’est clair. Transformer les joueurs les plus difficiles d’une mentalité individuelle à une mentalité au service du collectif», a tout d’abord déclaré l’ex-latéral droit espagnol dans une interview accordée au journal AS.

Relancé, Salgado a également tenu à saluer le travail de Luis Enrique. «Ce qu’il a fait est spectaculaire. Tout le monde parlait de Mbappé quand il est parti, et il a su gérer le changement sans jamais le critiquer. Ils se sont adaptés à une autre façon de jouer, à un autre style, davantage collectif, en privilégiant toujours l’équipe au-dessus de l’individualité. Cela pousse tout le monde à se donner à fond, non seulement en attaque, mais aussi en défense. C’est un entraîneur qui motive énormément ses joueurs. Tout le monde applique un pressing intense». Ce dimanche, le PSG visera un nouveau titre face à Chelsea lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs…