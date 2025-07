Fiorentina : Stefano Pioli fait de belles promesses

De retour sur un banc en Italie après son départ de l’AC Milan, Stefano Pioli a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de la Fiorentina. Visiblement ému, l’ancien coach des Rossoneri a exprimé son attachement profond à la ville de Florence, où il avait déjà entraîné entre 2017 et 2019. Il espère insuffler un nouvel élan à la Viola et raviver l’enthousiasme autour du club.

« Je suis très heureux d’être ici. Je remercie le club de m’avoir appelé et de m’avoir soutenu. Florence compte beaucoup pour moi. Nous essayons tous ensemble de donner le meilleur de nous-mêmes, de nous motiver et de vous motiver au maximum. Nous sommes très motivés. L’enthousiasme est bien présent, mais c’est ce qui fait la beauté de notre métier. J’entraîne pour susciter l’enthousiasme, et je sais qu’ici, à la Fiorentina, nous pouvons y arriver. »