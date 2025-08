La nouvelle chaîne Ligue 1+ dévoile son casting !

La nouvelle chaîne Ligue 1+ s’apprête à faire ses grands débuts avec une première affiche, vendredi 15 août, entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Pour cette nouvelle ère, le média de la LFP a complété le casting de ses équipes éditoriales, avec son partenaire de production Mediawan. En plus de Thibault Le Rol ou encore Marina Lorenzo, Ligue 1+ misera donc sur Adil Rami. Le champion du monde 2018 interviendra surtout en plateau, notamment dans la grande émission en clair du dimanche soir, Le Club Ligue 1 +, présentée en public par Thibault Le Rol, au côté d’un second consultant.

Pour le reste, Souleymane Diawara et Guillaume Hoarau auront eux la responsabilité d’interviewer les acteurs du Championnat lors des affiches. Enfin, parmi les consultants, on retrouvera notamment Johan Djourou, Swann Borsellino, Giovanni Castaldi, Benjamin Nivet, Ahmed Kantari, Felipe Saad ou encore Pierre Bouby. Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah et Sébastien Dupuis commenteront, eux, chacun deux matches par week-end, et les deux derniers seront assurés par un membre des équipes éditoriales de Ligue 1+ ou un pigiste.