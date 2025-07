Antonio Cassano détruit encore Simone Inzaghi

Antonio Cassano ne relâche pas la pression sur Simone Inzaghi. L’ancien international italien, connu pour ses sorties fracassantes, a une nouvelle fois critiqué l’ex-entraîneur de l’Inter, aujourd’hui en Arabie saoudite. Selon lui, Inzaghi aurait quitté le club milanais avec un accord déjà scellé, tout en se présentant comme un amateur de football étranger. « Je le répète sans cesse, il a dit qu’il était parti étudier le football étranger, la Ligue arabe… sa façon de se moquer des autres. Il s’est moqué des gens de l’Inter parce qu’il disait "amour, amour, cœur…" Parfait. Il est parti pour gagner 25 millions d’euros par an et avait déjà l’accord au préalable. C’est un fait. Il a détruit l’Inter, et maintenant les problèmes commencent à apparaître », lâche Cassano, avant d’accuser l’entraîneur de s’être moqué des supporters avec des discours hypocrites.

La suite après cette publicité

Cassano dénonce surtout un départ motivé par l’argent, et non par un réel intérêt sportif. Il fustige le double langage d’Inzaghi, qui clame son amour pour l’Inter tout en partant pour un salaire mirobolant de 25 millions d’euros annuels. Pour l’ancien meneur de jeu, les conséquences de ce départ prémédité se font déjà sentir chez les Nerazzurri.