Les deux cheat code du FC Barcelone pour pouvoir recruter à tout va cet été

C’est une constante depuis des années déjà : le FC Barcelone galère à recruter des joueurs à chaque mercato. La situation financière du club a été critique, et reste compliquée aujourd’hui malgré quelques améliorations. Dans le même temps, les règles très strictes du fair-play financier de la Liga sont aussi un énorme casse-tête pour la direction blaugrana, notamment au niveau de l’enregistrement des nouvelles arrivées. Pourtant, cet été, le club champion d’Espagne en titre prévoit un mercato plutôt animé et qui devrait dépasser les 100 millions d’euros de dépenses, le tout sans forcément vendre.

Joan Garcia est arrivé pour 25 millions d’euros déjà, une somme que les Blaugranas ont payé cash, sans paiements en plusieurs échéances comme c’est pourtant habituel à Barcelone et ailleurs. Et la presse espagnole indique que le Barça sera en mesure d’en faire de même pour Nico Williams, qui va coûter environ 60 millions d’euros. Certains médias évoquent aussi une opération bien avancée pour le petit prodige suédois Roony Bardghji, alors qu’un renfort en défense, a priori au poste de latéral gauche, est également attendu. Le tout, sans besoin de grosses ventes et les joueurs qui vont partir comme Ansu Fati ou Iñaki Peña vont le faire pour des sommes résiduelles, alors que le Barça s’est même permis le luxe de libérer Clément Lenglet et pourrait en faire de même pour Oriol Romeu.

Le Barça a du cash à disposition

Comment expliquer cette nouvelle force de frappe qui, sans être exceptionnelle par rapport aux cadors anglais par exemple, était inhabituelle au Barça ces derniers temps ? D’abord, il y a ce fameux deal avec Nike qui a rapporté beaucoup d’argent. La Cadena SER évoque ainsi 155 millions d’euros qui sont entrés dans les caisses du club après le deal avec l’équipementier américain, juste sous forme de bonus à la signature. Un montant qui ne sera pas totalement destiné au mercato, mais qui aide, forcément. Et ce n’est pas tout. Conscient de ses problèmes financiers, le club a décidé d’inclure des pourcentages à la revente à chaque vente de joueur ces dernières années. Une stratégie qui commence à porter ses fruits.

Comme le souligne le journal Sport, le Barça a déjà récupéré 16,5 millions d’euros cet été grâce à divers transferts sur qui il avait encore des pourcentages. Rien que sur Jean-Clair Todibo, devenu joueur de West Ham, le club a pris 8 millions d’euros, et a complété le reste avec Ludovit Reis (Bruges), Ilaix Moriba (Celta), Alex Collado (Al-Shamal) et Alex Valle (Côme). Et ce n’est pas fini puisque le Barça touchera 50% de la vente de l’international espagnol Oscar Mingueza, aujourd’hui au Celta et très convoité, avec une clause de 20 millions d’euros et donc potentiellement 10 millions supplémentaires pour les Catalans. Le club empochera aussi 50% d’une vente de Francisco Trincao, le joueur du Sporting suivi en Premier League, et touchera aussi quelques millions par ci par là dans le cas où des joueurs comme Mika Faye (Rennes), Ez Abde (Betis), Junior Firpo (Leeds), Mika Marmol (Las Palmas) ou Ferran Jutglà (Bruges) changent de club ces prochaines semaines. Cet été, Deco, Bojan, Joan Laporta et compagnie n’auront donc pas besoin de compter leurs sous…