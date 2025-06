Joan Garcia débarque au FC Barcelone

Révélation de la saison avec l’Espanyol de Barcelone, Joan Garcia est le gardien qui a pris la plus grosse dimension en Liga. Remplaçant la saison dernière quand il évoluait en deuxième division espagnole, il est devenu rapidement indiscutable et a aidé les Péricos à se maintenir en Liga.

Des prestations solides pour le médaillé d’or des derniers Jeux Olympiques qui était un joueur convoité de tous les côtés. Ainsi, deux clubs de Premier League étaient particulièrement intéressés avec Arsenal et Newcastle. Cependant, le FC Barcelone était aussi insistant et a su s’imposer dans le dossier.

Le Barça a levé sa clause libératoire

Avec la possibilité de vendre Marc-André ter Stegen et la prolongation de Wojciech Szczesny pour en faire une doublure, les Blaugranas ont décidé de lever la clause libératoire de 25 millions d’euros de Joan Garcia qui a ainsi signé pour 6 ans avec les Catalans.

«Le FC Barcelone recrute Joan Garcia. Le FC Barcelone a payé la clause libératoire du gardien de but Joan Garcia, qui s’élève à 25 millions plus IPC. Vendredi, le joueur signera son contrat avec le Barça pour six saisons, jusqu’au 30 juin 2031, lors d’une cérémonie privée, dans les bureaux du club», peut-on lire dans le communiqué du FC Barcelone.