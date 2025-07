La sortie lunaire d’un ancien président du FC Barcelone sur Nico Williams

L’échec du FC Barcelone dans sa tentative de recruter Nico Williams et la prolongation de ce dernier avec l’Athletic Bilbao continuent de faire réagir. Cette fois-ci, c’est au tour de l’ancien président blaugrana Joan Gaspart de s’exprimer sur cet épisode en envoyant un message clair au jeune basque dans l’émission El Marcador sur Radio Marca. «Je préfère que Raphinha joue, il est bien meilleur que Nico», a-t-il lancé, précisant que l’absence de Nico Williams ne doit pas porter préjudice au projet 2025-2026 de l’équipe d’Hansi Flick.

«L’Athletic a mis plus de passion, plus d’envie, plus de tout pour le retenir. C’est quelque chose que j’ai vécu moi-même lors de plusieurs transferts. La passion est essentielle. J’ai déjà dû convaincre plus d’une femme pour qu’elle persuade son mari de signer au Barça. Avec moi, Nico aurait signé au Barça», a ironisé Gaspart, connu pour ses déclarations marquantes. Juste avant ces propos, Gaspart avait fait question d’affirmer son esprit anti-madrilène : «je veux que le PSG gagne pour que Madrid perde. Point final. Vous savez bien que le blanc ne m’a jamais bien convenu». Et un supporter de plus pour le club de la capitale.