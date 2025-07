L’OL confirme sa prise de distance avec Eagle Football et John Textor

Pendant que Crystal Palace vient d’être exclu de la Ligue Europa, l’OL jubile. Reléguée par la DNCG en Ligue 2, la formation rhodanienne avait décidé de faire appel de cette décision et la Commission d’appel a finalement décidé d’infirmer la décision de la DNCG. Lyon jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Pour se sauver, les Gones ont dû écarter John Textor, l’ancien actionnaire, et ont injecté 124 millions d’euros en tout (87 millions en cash plus 37 millions de garanties).

Des chiffres confirmés par le dernier communiqué de presse de l’OL sur sa situation financière, qui confirme la volonté de s’éloigner des opérations de John Textor. «Grâce à cet apport de liquidités, la continuité d’exploitation n’est plus dépendante des opérations menées par Eagle Football Holdings en lien avec la cession des parts détenues dans Crystal Palace et une introduction en Bourse sur le NYSE. ».