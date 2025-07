DNCG : le départ de John Textor a sauvé l’OL

Ce mercredi, l’OL a enfin eu sa bonne nouvelle. Reléguée par la DNCG en Ligue 2, la formation rhodanienne avait décidé de faire appel de cette décision et la Commission d’appel a finalement décidé d’infirmer la décision de la DNCG. Lyon jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine et les supporters peuvent souffler. Surtout, le rêve d’un renouveau existe alors que John Textor a été écarté de la présidence de l’OL.

Désormais incarné par le duo Gerlinger-Kang, le club rhodanien a finalement convaincu la commission d’appel. Mais comment ? Avant l’audition, la presse s’accordait pour dire que Michele Kang devait trouver… 200 millions d’euros pour sauver le club. Ce jeudi, le quotidien l’Équipe fait des révélations sur les coulisses de la décision. Si la Direction nationale du contrôle de gestion exigeait bien 200 millions, elle s’est finalement contenté de… 124 millions d’euros en tout (87 millions en cash plus 37 millions de garanties).

Le départ de John Textor a tout changé

Le quotidien français explique ainsi que cette somme n’est pas vraiment éloignée de ce qu’a présenté l’OL, il y a quelques jours devant la DNCG. La différence, et pas des moindres, c’est que l’OL a présenté de l’argent tangible et non pas des lettres d’intention comme avec John Textor. Le duo Gerlinger-Kang a aussi profité du délai supplémentaire pour avoir d’autres soutiens solides financièrement autour du club avec entre autre Thierry Sauvage, ancien directeur de l’OL, de l’ère Jean-Michel Aulas.

Autre point important : le journal L’Équipe explique que ce même dossier, s’il avait été incarné par John Textor, ne serait pas passé. Une grosse partie de l’entretien de ce mercredi concernait ainsi John Textor qui est toujours actionnaire majoritaire du club. Pour convaincre la DNCG, Michele Kang a ainsi expliqué que John Textor ne reviendrait plus jamais d’une manière ou d’une autre dans le dossier. Ce qui a visiblement eu un effet positif sur l’issue du dossier.