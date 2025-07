Le Barça va recevoir 10 M€ par an de la part du Congo

Depuis plusieurs années maintenant, le FC Barcelone doit faire face à de grosses difficultés financières. Obligé d’activer de nombreux leviers économiques (les fameuses palancas) pour recruter et enregistrer de nouveaux joueurs, le club blaugrana aurait trouvé un nouveau partenaire financier.

Sport indique que les Blaugranas auraient signé un accord avec le ministère des Sports et du Tirisme congolais ! Le contrat serait valable pendant trois saisons et rapporterait 10 M€ par an aux Catalans.