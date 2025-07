Chelsea : le petit tacle de Malo Gusto à Mauricio Pochettino

Chelsea s’apprête à disputer la finale de la Coupe du Monde des Clubs face au PSG. Les deux équipes s’affronteront ce dimanche (21h) pour être la première à inscrire son nom au palmarès de cette toute nouvelle de la compétition. De passage devant les médias, Malo Gusto a vanté les mérites d’Enzo Maresca et en a profité pour glisser un petit tacle à l’adresse de son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino.

«Enzo Maresca est un entraîneur de haut niveau. C’est pourquoi nous sommes en finale et pourquoi nous avons terminé parmi les quatre premiers et nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions. Il est beaucoup plus tactique que Mauricio Pochettino. C’est un peu différent de la saison dernière, au niveau des détails et de notre façon de jouer», affirme le latéral français.

