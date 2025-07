Le FC Metz se frotte les mains pour la révélation Idrissa Gueye

Après avoir vendu au bout d’un long feuilleton Matthieu Udol au RC Lens, le FC Metz pourrait bien perdre sa grande révélation de la seconde partie de saison. Arrivé cet hiver de l’académie Génération Foot au Sénégal, Idrissa Gueye n’a pas mis longtemps à hisser son niveau de jeu à celui de la Ligue 2. À 18 ans et sans aucune expérience du haut niveau, l’attaquant a inscrit 5 buts en 17 matchs. Ses performances ont bien sûr rapidement alerté d’autres clubs, et pas n’importe lesquels.

D’après L’Equipe, Southampton, relégué en Championship, mais surtout West Ham et Wolverhampton en Premier League sont intéressés. Parme a également un oeil sur le jeune Sénégalais. Plus fort encore, il a mis en alerte Manchester United et le Borussia Dortmund, toujours en quêtes de jeunes talents. Des discussions avec l’entourage ont même eu lieu pour ces deux dernières équipes citées. Le FC Metz devrait rapidement céder mais attend tout de même 15 M€ pour accepter de se séparer d’un joueur sous contrat jusqu’en 2029.