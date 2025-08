La déclaration d’amour de Nabil Fekir au Real Betis

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et du Real Betis Balompié, Nabil Fekir a rejoint le club émirati d’Al-Jazira à l’été 2024. Vainqueur de la Coupe de la Ligue des Émirats arabes unis cette saison, le milieu offensif sort d’une saison solide avec 9 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres. Disposant encore d’une année de contrat avec son club actuel, il a réalisé une interview pour El Desmarque. Nabil Fekir qui apprécie son aventure actuelle reste attaché au Real Betis Balompié comme il l’a expliqué dans un entretien.

La suite après cette publicité

«Cela me fait chaud au cœur, cela me procure une immense joie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain. Pour les supporters, pour ma famille, pour mes coéquipiers, pour le club. Et au final, ce furent cinq années merveilleuses. Partout où nous jouions, il y avait des supporters du Betis. Et je n’avais jamais vu ça auparavant. Je n’ai pas connu beaucoup de clubs, mais je n’ai jamais rien vu de tel que le Betis. Je ne sais pas, je ne sais pas. C’est le football, c’est le football. Mais il y a des étapes dans une carrière. J’ai adoré ces cinq années et, comme je vous l’ai dit, j’en serai reconnaissant toute ma vie. J’étais heureux avec ma famille sur le terrain, et c’est quelque chose qui ne disparaîtra pas. Mais on ne sait jamais, dans le football», a-t-il ainsi déclaré.