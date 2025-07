Le FC Barcelone s’active pour recruter 3 inconnus

Le FC Barcelone a essuyé un sacré revers avec Nico Williams. Alors que la polémique enfle en Catalogne, où on accuse le président de la Liga Javier Tebas d’avoir boycotté et saboté l’opération, le club champion d’Espagne en titre travaille sur d’autres opérations. Luis Diaz et Marcus Rashford sont ainsi les principaux candidats pour "remplacer" l’ailier basque, alors que le nom de Xavi Simons, formé à La Masia, est aussi sorti dans la presse locale.

Et cet été, la politique de recrutement s’articule principalement autour du recrutement de jeunes joueurs. Le club s’apprête ainsi à enrôler Roony Bardghji, une des plus grosses pépites du continent, qui va débarquer en provenance de Copenhague pour seulement 2 millions d’euros. Comme le Real Madrid, et même si le club catalan peut s’appuyer sur un centre de formation très performant, la direction blaugrana souhaite aussi s’offrir les grands joueurs de demain avant qu’ils ne débarquent dans d’autres clubs. Ce fut le cas avec Pedri ou Ronald Araujo par exemple.

Trois joueurs (encore) méconnus

Comme l’indique la presse espagnole, il y a d’autres jeunes qui sont dans le viseur du FC Barcelone pour cet été. L’objectif serait de les intégrer à l’équipe B, avec la possibilité de rejoindre l’équipe première sur le court-moyen terme. Les Catalans auraient déjà conclu l’arrivée de Lovro Chelfi, numéro 10 de 18 ans seulement qui évolue au NK Kustosija en Croatie. Un playmaker croate qui a été recruté - l’officialisation devrait survenir rapidement - avec le but d’en faire un potentiel joueur de l’équipe première rapidement.

Sport explique de son côté que le club catalan vise Alex Costa, attaquant de 22 ans qui joue avec la Ponferradina en troisième division espagnole. Il était à deux doigts de signer à Séville, mais le Barça serait en train de faire capoter l’opération pour l’offrir à Juliano Belletti, le nouveau coach du Barça Atletic. Enfin, Marc Domenech est aussi dans le viseur. C’est un attaquant de 18 ans qui joue chez les équipes de jeunes de Mallorca, et dont les qualités sont très appréciées par la direction. Il a en plus l’avantage d’être client de l’agent Pini Zahavi, qui a ses entrées au Barça. Affaire(s) à suivre…