Athletic Bilbao : Nico Williams sort du silence après sa prolongation surprise

C’est une annonce qui avait fait tomber de très haut le FC Barcelone. Après un premier refus l’an dernier, Nico Williams (23 ans) était, une nouvelle fois, annoncé très proche du FC Barcelone. À tel point qu’un pré-accord entre le club et le joueur basque était déjà signé. Mais finalement, aucun accord n’a été trouvé avec l’Athletic Club et le Barça a ensuite découvert avec stupéfaction l’annonce officielle et inattendue de la prolongation du champion d’Europe 2024 jusqu’en 2035.

Par la suite, la presse espagnole annonçait que tout s’est joué pour une histoire de clause entre Deco et l’agent du joueur, Félix Tainta, ainsi que sur l’inscription du joueur, puisque le Barça n’a pas réussi à garantir à l’entourage du joueur son inscription en Liga. Les finances du club catalan n’ont pas permis de payer rapidement la clause libératoire de Nico Williams, à hauteur de 58 M€ (62 M€ impôts compris). Et le club basque en a ensuite profité pour le prolonger.

Nico Williams heureux de rester avec son frère

Discret jusqu’à présent, l’ailier espagnol s’est exprimé pour la première fois sur le site officiel du club et a expliqué les raisons qui l’ont poussé à renouveler son bail. «Nous avons des titres très ambitieux en jeu, comme la Ligue des champions. Quelle meilleure façon de le faire qu’avec le club de ma vie ? J’aimerais continuer à écrire l’histoire ici à San Mamés, avec les supporters et ma famille. Nous avons tous les deux rêvé de ce moment. Mon frère (Iñaki Williams) est un modèle pour tout le monde, et surtout pour moi. Je pense qu’il est la personne idéale pour être capitaine longtemps».

Sans oublier quelques mots pour les fans de Bilbao, qui n’ont pas hésité à s’en prendre à lui tout l’été pour avoir entretenu le doute sur son avenir, allant même jusqu’à vandaliser une fresque à plusieurs reprises. «J’espère pouvoir leur rendre pleinement tout ce qu’ils m’ont donné. J’espère qu’ils en profiteront autant que d’habitude. C’est aussi pour eux. J’ai toujours eu beaucoup d’affection pour eux et je suis très fier de mes supporters», a-t-il ajouté. Des mots qui ne vont pas plaire au Barça, toujours en galère pour trouver son plan B…