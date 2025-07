Arsenal s’attaque à un milieu du Bayern Munich

Arsenal souhaite se renforcer à tous les postes en cette période de mercato. Après les noms de Gyökeres, Rodrygo ou encore Madueke sur le secteur offensif, les Gunners s’attaquent désormais à un milieu de terrain portugais du Bayern Munich : João Palhinha. En effet, selon le journaliste de Bild, Christian Falk, le club londonien aurait tenté une approche concrète pour s’attacher les services de João Palhinha. Après les départs de Thomas Partey et de Jorginho, les Gunners se voient obligés de se renforcer au poste de sentinelle. Et le profil du Portugais, grand (1m90), solide sur ses appuis, avec une grosse qualité de récupération, c’est exactement ce qu’il faut à Arsenal pour garder l’équilibre avec l’armada offensive qui est en train de se créer au fil du mercato.

Le natif de Lisbonne ne semble pas entrer dans les plans de son coach, Vincent Kompany. Il n’a débuté que 9 matchs comme titulaire cette saison, toutes compétitions confondues : trop peu pour un joueur acheté plus de 50 millions d’euros. Il est devancé par Kimmich, Goretzka, Pavlovic ou encore Laimer. Un départ est donc à prévoir cet été, et il pourrait bien être intéressé par Arsenal, lui qui connaît déjà très bien Londres et la Premier League : il a évolué deux saisons du côté de Fulham.