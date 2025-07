Sporting CP : Viktor Gyökeres pris en grippe par ses supporters

Ses 97 buts en 102 matchs n’auront pas suffi à ce qu’il parte en bons termes avec le club et ses supporters. La star suédoise, Viktor Gyökeres, va quitter le Sporting pour Arsenal, et son départ ne plaît pas du tout à ses anciens supporters. Il faut dire que le Suédois a séché la reprise de l’entraînement du Sporting afin de forcer son départ, c’est sûrement le facteur qui a provoqué la haine des supporters. Ces derniers ont donc montré leur mécontentement à leur manière, en brandissant une grande banderole lors du match amical contre le Celtic Glasgow (0-2), sur laquelle était inscrit : «personne n’est au-dessus du club.»

Quand la déception redescendra, on imagine que les supporters du club de Lisbonne regretteront leur attaquant. Viktor Gyökeres a réalisé une saison 2024/2025 époustouflante en inscrivant plus de buts qu’il n’a joué de matchs : 54 buts, 12 passes décisives en 52 matchs, dont 44 comme titulaire. Le natif de Stockholm va rejoindre Mikel Arteta à Arsenal, où il sera sans aucun doute comparé chaque week-end à son nouveau "meilleur ennemi" Erling Haaland. Les deux joueurs se ressemblent dans leur style de jeu et auront à cœur de porter leur équipe au sommet de la Premier League.