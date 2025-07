Arsenal va lâcher plus de 300 M€ pour son mercato

Arsenal est chaud. En effet, les Gunners avancent bien sur leur mercato. En ce qui concerne le staff, Gabriel Heinze est le petit nouveau de l’équipe dirigée par Mikel Arteta. Il apportera son expérience du très haut niveau, son expertise mais aussi sa grinta légendaire, lui qui présente aussi l’avantage de parfaitement connaître la Premier League depuis son passage à Manchester United. En ce qui concerne les joueurs, Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi et Christian Norgaard ont posé leurs valises chez les pensionnaires de l’Emirates Stadium.

La suite après cette publicité

Mais d’autres recrues sont attendues cet été afin d’aider les Londoniens à passer un cap. Après des semaines de négociations, les Anglais ont enfin trouvé leur nouveau numéro 9 de classe mondiale. Il s’agit de Viktor Gyökeres. Le Suédois est allé au clash avec le Sporting CP, séchant même le stage de pré-saison. Mais ce dossier, qui a traîné en longueur, avance enfin ces dernières heures. Hier soir, The Athletic a révélé qu’une proposition de 63,5 M€, plus 10 M€ de bonus, a convaincu l’écurie portugaise.

La suite après cette publicité

230 M€ pour 6 recrues, une autre attendue

Le joueur de 27 ans va parapher un bail de 5 ans. Il n’est pas le seul qui va rejoindre les troupes de Mikel Arteta. Ce lundi, El Desmarque annonce que Cristhian Mosquera est en approche. Après avoir refusé plusieurs propositions, Valence a finalement accepté de laisser filer son jeune défenseur central pour 22 M€ (18 M€ fixes et 4 M€ de bonus). La volonté du joueur de rejoindre Londres a finalement convaincu le club ché de le lâcher. Il est attendu mercredi dans la capitale anglaise afin de passer sa visite médicale. Arsenal finalise également les ultimes détails pour le transfert de Noni Madueke. Les Gunners vont lâcher 60 M€ pour l’arracher à Chelsea.

L’annonce de son arrivée serait d’ailleurs imminente selon Sky Sports. Pour ces trois joueurs, les Londoniens s’apprêtent donc à lâcher 155,5 M€ (bonus compris). Si on ajoute les transferts de Kepa (environ 6 M€), de Mikel Merino (60 M€) et de Christian Norgaard (11 M€), cela grimpe au total à 232,5 M€. Et les Gunners comptent encore passer à la caisse pour Eberechi Eze. Le joueur de Crystal Palace est ouvert à un transfert assure Sky Sports. Mais son club demande 80 M€. Ce qui ferait un total de 312,5 M€ dépensé cet été pour Andrea Berta et Arsenal. Le club de la capitale anglaise est déterminé à faire sauter la banque pour atteindre ses objectifs et notamment remporter le titre en Premier League.