Bilbao : la fresque à l’effigie de Nico Williams de nouveau vandalisée

Elle n’aura tenu qu’une poignée d’heures. Nettoyée après avoir été taguée avec des mots injurieux, la fresque de Nico Williams a, une nouvelle fois, été victime de vandalisme ce vendredi. Vers 2h du matin, un internaute a signalé que la fresque avait été à nouveau attaquée, et cette fois, les agresseurs étaient encore plus radicaux. Le visage de Nico a été entièrement recouvert de peinture bleue, et le message «Putain de rat» y a été affiché.

Une manifestation injurieuse des supporters de l’Athletic Club, furieux contre leur joueur vedette qui souhaite partir à Barcelone. Le club basque a publié plusieurs communiqués critiquant l’attitude des Culers auprès de leur joueur, et a annoncé qu’il surveillerait attentivement ses comptes afin de vérifier s’il respecte le règlement de la Liga et peut inscrire Nico Williams correctement.