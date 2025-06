Bayern Munich : le missile de Leon Goretzka face à Flamengo

Opposé à Flamengo dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe du monde des Clubs, le Bayern Munich a rapidement pris les devants. Portés par des réalisations de Pulgar, contre son camp, et de Kane, les Bavarois pensaient avoir fait le plus dur mais Gerson a finalement réduit le score de la plus belle des manières.

Une joie de courte durée pour le club brésilien puisque moins de dix minutes plus tard, Leon Goretzka a redonné deux buts d’avance aux siens. Et de quelle manière ! Sur un renvoi dans l’axe de Luiz Araujo, Leon Goretzka contrôlait de la poitrine avant d’armer une puissante frappe du pied droit trompant Agustin Rossi…

