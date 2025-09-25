Bayern Munich : Michael Olise vers une prolongation

Alors que Michael Olise, 30e au Ballon d’Or 2025, continue de briller au FC Bayern et confirme toutes les attentes depuis son arrivée à l’été 2024. L’ancien ailier de Crystal Palace impressionne par sa technique, sa vitesse et sa capacité à marquer, au point que Lothar Matthäus n’hésite pas à le comparer à Ousmane Dembélé : « il a tout ce qu’un footballeur exceptionnel a besoin. Je ne lui vois aucune limite. Et l’exemple d’Ousmane Dembélé montre qu’un ailier peut devenir un footballeur de classe mondiale. Tout dépend toujours du succès de l’équipe, surtout en Ligue des Champions, mais oui, j’ai confiance en Olise pour y parvenir. » Avec un contrat courant jusqu’en 2029, le club pourrait envisager une prolongation dans le courant de la saison selon Sport Bild, même si aucun contact officiel n’a encore été pris avec son entourage.

Le directeur sportif Christoph Freund met également en avant l’attitude et l’intégration de l’ailier dans le vestiaire : « Michael Olise se sent extrêmement à l’aise dans le groupe. C’est un bon mélange pour le moment. » Freund souligne la nouvelle stratégie du club, privilégiant un effectif volontairement plus restreint tout en conservant une grande qualité : « nous avons volontairement voulu avoir un plus petit groupe. Bien sûr, si Jamal (Musiala) serait de retour, on gagnerait en profondeur. » Cette combinaison de talent individuel et d’intégration collective place Olise comme l’un des piliers de l’équipe bavaroise pour les saisons à venir. Affaire à suivre.