Ballon d’Or 2025 : le classement de la 30e à la 26e place

La soirée du Ballon d’Or 2025 est enfin lancée. En attendant le début de la cérémonie, programmé à 21h, France Football vient de dévoiler une partie du classement final. Ce sont les noms classés de la 30e à la 26e place qui ont été dévoilés.

À la 30e place, on retrouve le premier Français du top 30, Michael Olise. Devant lui, deux joueurs de Liverpool : Florian Wirtz (29e) et Virgil van Dijk (28e). À la 27e place, on retrouve le bourreau du Real Madrid en quart de finale de la ligue des Champions, l’Anglais Declan Rice. Enfin, le 26e est Erling Haaland, qui enregistre son pire classement au Ballon d’Or.