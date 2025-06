FC Barcelone : Hansi Flick réclame encore 2 arrivées !

C’est un mercato estival assez excitant que vivent les fans du FC Barcelone. Grâce à un pouvoir d’achat un peu supérieur à celui des saisons précédentes, principalement dû à son deal avec Nike et l’assouplissement des règles du fair-play financier de la Liga, le club champion d’Espagne en titre a déjà enrôlé Joan Garcia, gardien sensation de la saison dernière avec l’Espanyol. La pépite Roony Bardghji serait aussi sur le point de débarquer, alors que le feuilleton Nico Williams continue de faire la une des quotidiens chez nos voisins espagnols.

La presse catalane révèle que l’ailier basque a de grandes chances de devenir barcelonais au cours de la semaine à venir, puisque le Barça s’apprête à lever sa clause d’environ 60 millions d’euros dans les jours à venir. Un mercato particulièrement intéressant sur le papier, afin que l’écurie catalane puisse continuer de dominer sur la scène nationale et aller chercher le titre en Ligue des Champions.

Flick en veut plus

Mais comme l’indique la presse catalane, Hansi Flick estime que ces trois arrivées ne seront pas suffisantes. L’Allemand veut encore ajouter de nouvelles têtes à son effectif, comme l’indique Sport. Le coach est ambitieux et a envie que le club puisse bâtir un effectif top mondial, et voudrait deux nouvelles recrues. D’abord, un latéral. Reste à voir si à gauche ou à droite, et tout dépendra de l’avenir de doublures comme Gerard Martin et Hector Fort, qui ont des options pour partir cet été.

Pour l’attaque, Hansi Flick souhaite un profil de joueur de complément pour le poste d’attaquant de pointe, et ainsi avoir une vraie doublure pour Robert Lewandowski. Peu exigeant jusqu’ici, conscient de la situation financière compliquée du club, Flick veut profiter de la petite amélioration de ce côté là pour que sa direction lui construise une équipe injouable pour les adversaires. Affaire(s) à suivre…