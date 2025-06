Flamengo-Bayern Munich : les compositions officielles

Qui rejoindra le PSG en quarts ? Flamengo défie le Bayern Munich ce dimanche à 22h à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir fini en tête de leur groupe avec notamment une victoire probante face à Chelsea (3-1), les Brésiliens voudront s’imposer contre l’ogre bavarois pour continuer leur chemin. De leur côté, les Allemands ont terminé deuxièmes de leur groupe après leur défaite contre Benfica (1-0).

Pour ce match, Vincent Kompany a aligné un 4-2-3-1 avec Kane en pointe épaulé par Olise, Gnabry et Coman. La recrue Jonathan Tah est titulaire en défense avec Upamecano, Laimer et Stanisic. Du côté des Brésiliens, Jorginho est dans un double pivot avec Pulgar devant Gerson, De Arrascaeta et Luis Araujo.

Les compositions officielles :

Flamengo : Rossi - Wesley, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro - Pulgar, Jorginho - Gerson, De Arrascaeta, Luis Araujo - Plata.

Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Goretzka - Coman, Olise, Gnabry - Kane.

