La nouvelle piste mercato étonnante du FC Barcelone pour accompagner Lamine Yamal

Lorsque le FC Barcelone a lancé son mercato en s’offrant un des meilleurs gardiens d’Europe en la personne de Joan Garcia, portier de 24 ans arrivant de l’Espanyol, beaucoup se frottaient les mains et annonçaient un été très animé en Catalogne. Malheureusement, le club a vite été rattrapé par sa réalité financière compliquée, en plus de ne pas être aidé par les règles plutôt strictes du fair-play financier de la Liga.

La suite après cette publicité

Si Deco et ses hommes voulaient conclure leur marché au plus vite, ils ont essuyé un énorme échec avec Nico Williams. Ils pourront se rassurer avec Roony Bardghji, dont l’arrivée pour seulement 2 millions d’euros en provenance de Copenhague n’a pas encore été officialisée, mais c’est tout comme puisque le joueur était présent sous les ordres d’Hansi Flick pour la reprise.

Un international espagnol

Pour compenser l’échec Williams, le Barça s’est tourné vers les deux pistes qui étaient là avant même de tenter le coup pour le Basque : Luis Diaz (Liverpool) et Marcus Rashford (Manchester United). Deux options qui restent presque tout aussi compliquées, puisque le Colombien serait encore plus cher que Williams avec un prix de vente qui dépassera les 70 millions d’euros, alors que les Red Devils demanderaient environ 50 millions d’euros pour l’Anglais. Même s’il est vrai qu’ils seraient prêts à négocier pour un prêt avec option d’achat.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, le Barça cherche des alternatives. Si le nom de Christopher Nkunku (Chelsea) est sorti ce week-end, voilà qu’El Chiringuito annonce que le Barça s’intéresse à Bryan Zaragoza, fantasque ailier de 23 ans appartenant au Bayern Munich. International espagnol (3 sélections 1 but), il a tapé dans l’œil des Catalans et serait une option bien moins chère que celles mentionnées plus haut. Il y a déjà eu des contacts avec l’entourage du joueur, et il faudrait se mettre d’accord avec le Bayern qui ne devrait pas poser trop de problèmespuisqu’il ne compte pas sur le joueur…