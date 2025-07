FC Barcelone : Roony Bardghji a déjà validé une partie de sa visite médicale !

Très actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone continue de cibler des jeunes pépites. Malgré la prolongation tardive de Nico Williams avec l’Athletic Bilbao, qui modifie les plans du Barça, une bonne nouvelle se projette : l’arrivée de Roony Bardghji. Son arrivée est imminente en Catalogne, le joueur aurait validé une bonne partie de sa visite médicale selon le journaliste Fabrizio Romano. Les deux parties ont un accord formel, et les dernières démarches se finaliseront la semaine prochaine. L’annonce officielle de son arrivée devrait suivre et donc paraître, à son tour, dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Roony Bardghji est un ailier droit de 19 ans, capable aussi d’évoluer plus bas sur le terrain, qui joue actuellement au FC Copenhague. Victime d’une rupture des ligaments croisés en 2024, le Suédois n’a pas autant joué qu’il aurait dû la saison dernière. Mais ses statistiques lors de la saison 2023/2024 sont plutôt bonnes pour un joueur de son poste : il a inscrit 10 buts en 36 rencontres disputées. La pépite de 19 ans a déjà été sélectionnée avec les U21 de la Suède, où il a marqué un but en 7 rencontres. Marseille était aussi très chaud sur le dossier, mais c’est bel et bien le Barça d’Hansi Flick qui va s’attacher ses services. Il devrait avoir un rôle dans la rotation de l’effectif, on sait que le technicien allemand aime faire jouer les jeunes. Cependant, avoir une place de titulaire, avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, ou encore Dani Olmo, est bien moins probable.