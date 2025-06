Le FC Barcelone fonce sur une piste estivale de l’OM !

Roony Bardghji ne laisse décidément personne insensible en ce début de mercato estival. Pépite du FC Copenhague, l’ailier droit suédois de 19 ans était, en effet, sur les radars de l’Olympique de Marseille, bien décidé à se renforcer pour figurer au mieux sur la scène européenne. Considéré très tôt comme l’un des plus grands talents du football scandinave, Bardghji ne devrait pourtant pas rejoindre la cité phocéenne.

Dernièrement, nous vous informions, à ce titre, que les dirigeants phocéens, méfiants quant à l’état de santé du joueur (victime d’une grave blessure aux ligaments croisés le 2 mai 2024) avaient décidé de se retirer de la course. À six mois de la fin de son contrat, le natif de Kuwait City pourrait toutefois bel et bien quitter la capitale danoise pour une bouchée de pain cet été. Ce samedi, Mundo Deportivo indique en effet que le FC Barcelone avance ses pions pour le gaucher d’1m73.

Roony Bardghji et le Barça, c’est du sérieux !

Déjà suivi par l’écurie catalane en décembre 2023, Bardghji figure donc à nouveau dans la short-list barcelonaise. Ces derniers jours, les Culers ont même décidé d’accélérer puisque son agent était à Barcelone ce jeudi pour rencontrer Deco, Bojan Krkic et Alejandro Echevarría. Conscient de l’opportunité de marché, les Blaugranas doivent désormais décider s’ils patientent jusqu’en décembre, lorsque le contrat de Bardghji expirera, ou s’ils réalisent un petit investissement d’environ deux ou trois millions d’euros pour s’offrir le joueur au plus vite.

Une chose est sûre, celui qui a notamment était suivi par le Real Madrid, la Juventus, Chelsea ou encore le Bayer Leverkusen est une piste plus que sérieuse pour les champions d’Espagne. Confiant quant à l’aboutissement de cette opération à moindre coût, le FC Barcelone aurait par ailleurs eu accès à des rapports médicaux, assurant du rétablissement complet du Suédois. De quoi définitivement convaincre le board catalan ? Réponse dans les prochains jours…