Nick Woltemade a refusé deux gros clubs pour le Bayern Munich

C’est sûrement l’un des transferts de l’été qui se dessine en Bundesliga. Auteur d’une belle saison avec Stuttgart, Nick Woltemade est devenu une sensation de l’autre côté du Rhin ces dernières semaines. En effet, auteur d’un rassemblement réussi avec la Mannschaft en juin, l’attaquant longiligne a enchaîné avec un excellent Euro espoirs à l’issue duquel il a terminé meilleur buteur.

Avec de tels accomplissements, Woltemade a forcément tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs. Mais après quelques semaines de négociations, tout indique que le buteur de 23 ans va rejoindre le Bayern Munich. Un accord possible alors que Woltemade aurait refusé Chelsea et le Napoli à en croire les dernières informations de Bild. Une farouche volonté de rejoindre l’Allianz Arena et qui devrait plaire aux supporters bavarois.