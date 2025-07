Les menaces d’Alexis Mac Allister à Dembélé pendant Liverpool-PSG

Si le Paris Saint-Germain a écrasé ses différents adversaires en phase finale de Ligue des Champions, un a montré une incroyable résistance, poussant le PSG aux tirs au but : Liverpool. Lors de la rencontre aller, un échange entre Alexis Mac Allister et Ousmane Dembélé est passé sous silence. Dans le podcast de Sergio Aguero, le milieu argentin est revenu sur cette discussion entre les deux hommes.

«Après 5 ou 10 minutes de jeu, il était en forme et sur un duel pour attraper le ballon, j’ai allongé ma jambe et il m’a mis un petit pont. Il est venu vers moi et il m’a dit : 'Frère, la prochaine n’arrive pas si vite.' Je lui ai répondu 'T’inquiète pas, la prochaine fois, je t’attrape le genou.' Le problème, c’est que je n’ai jamais réussi à le rattraper.». Une anecdote amusante et prise à la légère par Mac Allister, qui n’a finalement pas mis ses menaces à exécution.