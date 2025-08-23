Liverpool : Arne Slot dévoile les 3 conditions pour boucler l’arrivée d’Isak

Alors que la fin du mercato estivale approche, Liverpool n’a pas encore abandonné ses espoirs de recruter Alexander Isak, et l’entraîneur des Reds, Arne Slot, a révélé les trois conditions essentielles pour qu’un tel transfert se concrétise. Interrogé en conférence de presse, Slot a expliqué : « mais il faut que ce soit tout ce que nous voulons : le bon prix de transfert, le bon poste et que le joueur ait envie de venir chez nous. » À l’heure actuelle, Liverpool dispose déjà de deux éléments. En effet, d’abord l’envie d’Isak de rejoindre les Reds et aussi la nécessité de recruter un attaquant, mais l’accord sur l’indemnité de transfert reste le principal obstacle, Newcastle continuant de réclamer environ 170 millions d’euros.

Arne Slot a également commenté la situation globale de son équipe en amont de la rencontre de Premier League face à Newcastle : « je suis satisfait de l’équipe que nous avons. Je dis que deux joueurs à chaque poste, c’est l’idéal, mais parfois, moins c’est plus, pour ne pas décevoir les joueurs. Je suis content de l’équipe, mais si nous pensons qu’il y a un joueur qui peut vraiment nous améliorer, alors ce club a toujours montré qu’il pouvait le recruter. » Arne Slot lance donc une dernière perche à Newcastle pour Isak.