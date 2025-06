Le Bayern Munich a trouvé un accord avec l’attaquant sensation du moment !

Petit changement de cycle du côté du Bayern Munich cet été. Une fois la Coupe du Monde des Clubs terminée - le Bayern est qualifié pour les huitièmes de finale - plusieurs joueurs vont faire leurs valises, à l’image de l’emblématique Thomas Müller ou de Leroy Sané, qui va filer à Galatasaray. Mais surtout, le club bavarois souhaite se renforcer et refaire peur sur la scène européenne après son élimination sans peine ni gloire face à l’Inter lors des derniers quarts de finale de la Ligue des Champions.

Si Florian Wirtz est passé sous le nez du champion d’Allemagne, et que tout indique que Nico Williams devrait finir au FC Barcelone, les Bavarois ont voulu agir vite et bien sur un autre dossier concernant un joueur particulièrement convoité. Comme l’indique Sky Sport Germany, les dirigeants munichois ont trouvé un accord avec Nick Woltemade, l’attaquant de Stuttgart.

Accord total avec le joueur

Auteur d’une saison à 12 buts en championnat, il est aussi le meilleur buteur de l’Euro Espoirs qui se dispute actuellement, et il a fait mal à la France en demies du tournoi. Du haut de ses 23 ans, il s’est déjà mis d’accord avec l’ogre du championnat autour du salaire et de son contrat, qui irait jusqu’en 2030. Le joueur veut absolument rejoindre le Bayern, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028 avec le VfB.

Le plus dur reste cependant à faire pour l’état-major bavarois, puisqu’il va falloir convaincre une direction de Stuttgart qui n’a aucune intention de le laisser filer. De plus, il n’a aucune clause libératoire dans son contrat. Aussi convoité par des gros clubs anglais ainsi que le Real Madrid et l’Atlético, Woltemade semble donc avoir donné sa priorité au Bayern. Le feuilleton de l’été en Allemagne ne fait que commencer, mais une chose est sûre, dans le cas où il débarque à l’Allianz Arena, Vincent Kompany aurait un sacré secteur offensif à disposition…