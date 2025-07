Vincent Kompany s’enflamme pour le PSG

Tombeur de Flamengo (4-2), le Bayern Munich s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs. Une belle opération pour le club bavarois qui défiera ce samedi le Paris Saint-Germain pour une place dans le dernier carré. Une équipe que redoute le coach du Rekordmeister Vincent Kompany qui a été dithyrambique envers le club francilien.

«On va jouer contre la meilleure équipe d’Europe. Nous connaissons tous le PSG. On a tous suivi la saison des Parisiens avec beaucoup d’intérêt. C’était aussi une belle histoire, parce que tout n’a pas été parfait au début et, pourtant, malgré les critiques, malgré tout, ils ont continué à se battre et à croire en leur parcours. Mais pour nous, ça ne change rien, nous voulons gagner», a-t-il déclaré en conférence de presse.

