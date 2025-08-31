Menu Rechercher
Ligue 1

OM : les gros regrets de Roberto De Zerbi après la défaite contre l’OL

Par Josué Cassé
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Lyon 1-0 Marseille

Interrogé au micro de Ligue1+ après la défaite des siens contre l’OL (0-1) lors de la 3e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi semblait particulièrement touché. Au micro du diffuseur, le technicien italien a surtout regretté l’expulsion de CJ Egan-Riley en première période.

«A onze contre onze, ça allait mais le carton rouge a considérablement changé le match. On a eu quelques difficultés à contenir Fofana mais dans l’ensemble on a concédé peu d’occasions. Il y a l’occasion de Traoré et d’Höjbjerg qui aurait pu nous permettre de mener 1 but à 0 mais mon plus grand regret ce soir, c’est de ne pas avoir joué à onze contre onze».

Pub. le - MAJ le
