Tottenham : les premiers mots de Randal Kolo Muani

Encore une fois, Randal Kolo Muani a dû patienter le dernier jour du mercato pour connaître son nouveau club. Cette fois, l’international tricolore a été prêté (sans option d’achat) à Tottenhaml. Et voici ses premiers mots.

« Je sais ce que l’entraîneur attend de moi. Je me battrai pour le maillot, le club et les supporters. Je donnerai tout pour cette équipe », a déclaré le nouvel attaquant des Spurs sur le site officiel du club londonien.