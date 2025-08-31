OM : l’énorme frustration de Pierre-Emile Höjbjerg après la défaite à Lyon

Présent au micro de Ligue1+ quelques secondes après la défaite de l’OM face à l’OL (0-1) en clôture de la 3e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Höjbjerg n’a pas caché sa frustration.

«On s’est compliqué la vie de se mettre rapidement à dix contre onze. On a eu des occasions, mais… perdre ici, cela fait mal. On est l’OM, on veut gagner ce match et basta», a ainsi lancé le Danois avant de rejoindre les vestiaires.