Michele Kang a déjà son plan pour sauver l’OL

L’Olympique Lyonnais débute déjà une nouvelle ère. Après la décision de la DNCG de rétrograder le club en Ligue 2 et en attendant l’appel à venir, tout le peuple lyonnais réclamait le départ de John Textor. Et dans la foulée, le club rhodanien annonçait que l’Américain «a démissionné de ses fonctions de direction au sein de l’Olympique Lyonnais, y compris du Conseil d’administration» et en a profité pour nommer Michele Kang au poste de Présidente du club et Présidente-Directrice générale.

La femme d’affaire, grandement investie dans le football féminin et propriétaire de l’ex-club féminin de l’OL, devenu OL Lyonnes, est devenue la première femme présidente d’un club de Ligue 1 et entend bien redresser la barre. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la nouvelle gouvernance de l’Olympique Lyonnais et assure que la nouvelle présidente américaine s’est déjà mise au travail en discutant avec le fond d’investissement ARES et avec son directeur général Michael Gerlinger.

Michele Kang va injecter de l’argent

Et pour entamer son mandat, Michele Kang va opter pour un management bien différent de John Textor. Elle devrait conserver toute la direction actuelle et ne souhaite pas se mêler du sportif. Soit tout l’inverse de son prédécesseur, très interventionniste, même en dehors des périodes de mercato. Michele Kang va surtout injecter plusieurs dizaines de millions d’euros dans les prochains jours en vue de l’appel de la décision de la DNCG. Ce qui permettra notamment de diluer l’actionnariat de John Textor au sein d’Eagle Group.

De plus, elle a d’ores et déjà défini un budget pour le recrutement en vue de la saison prochaine, encore confidentiel, mais l’OL ne peut plus assumer de payer des salaires supérieurs à 200 000 euros mensuels, bien que Corentin Tolisso pourrait être exempté de cette règle en raison de son importance sportive et pour le club. Mais Michele Kang veut faire le maximum d’économie en cas de passage validé en appel et de maintien du club lyonnais en Ligue 1. Ainsi, L’Équipe précise que des profils comme Nemanja Matic sont invités à partir en priorité afin de valider près de 100 millions d’euros de vente cet été. Forcément, l’OL sera beaucoup moins compétitif, mais l’urgence est de redresser la barre.