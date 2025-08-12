Manchester United dévoile son audacieux maillot third 2025-26

Alors que la saison va débuter dans la plupart des grands championnats européens, les sorties de maillots continuent de s’enchaîner. Ce mardi, c’est au tour de Manchester United de présenter sa troisième tunique pour la saison 2025/26.

Et pour l’occasion, adidas et Manchester United dévoilent une réinterprétation audacieuse inspirée par la nostalgie des années 90. Ce maillot présente une base noire frappante avec des détails jaunes qui évoquent des moments iconiques, une atmosphère insouciante et l’esprit d’une époque plus simple. Réinventant l’un des maillots les plus légendaires de l’histoire de Manchester United, le design met l’accent sur les détails du tissu de base structuré avec le motif du diable, au ruban authentique à 3 bandes en passant par le col rond et les poignets en maille plate une ode au style intemporel et à l’héritage du football, pour toutes les générations de fans.

