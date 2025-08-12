Tottenham écarte un joueur face avant le PSG
@Maxppp
Demain soir, le PSG, lauréat de la Ligue des Champions, va défier Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, à Udine en Italie. Pour cette Supercoupe d’Europe, Thomas Frank, le nouveau coach des Spurs, a déjà fait un choix fort puisqu’il n’a pas convoqué Yves Bissouma.
«Il a été en retard à plusieurs reprises, et cette fois, c’était de trop. Avec tout ce qu’il faut, il faut donner beaucoup d’amour à ses joueurs, et il faut des exigences et des conséquences», a précisé le coach danois, qui a ajouté qu’il faudra faire un nouveau point une fois de retour à Londres.
