Menu Rechercher
Commenter

Tottenham écarte un joueur face avant le PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Thomas Frank @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
PSG Tottenham Voir sur CANAL+

Demain soir, le PSG, lauréat de la Ligue des Champions, va défier Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, à Udine en Italie. Pour cette Supercoupe d’Europe, Thomas Frank, le nouveau coach des Spurs, a déjà fait un choix fort puisqu’il n’a pas convoqué Yves Bissouma.

La suite après cette publicité

«Il a été en retard à plusieurs reprises, et cette fois, c’était de trop. Avec tout ce qu’il faut, il faut donner beaucoup d’amour à ses joueurs, et il faut des exigences et des conséquences», a précisé le coach danois, qui a ajouté qu’il faudra faire un nouveau point une fois de retour à Londres.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Tottenham
Yves Bissouma

En savoir plus sur

Tottenham Logo Tottenham
Yves Bissouma Yves Bissouma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier