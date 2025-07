Lille : Olivier Giroud va passer sa visite médicale à Paris

Le 27 juin dernier, le Los Angeles FC officialisait le départ de son attaquant français, Olivier Giroud, après l’élimination du club californien en Coupe du Monde des Clubs. Et dans la foulée, le meilleur buteur des Bleus confirmait lui-même qu’il était sur le point de retrouver la Ligue 1 et de s’engager avec le LOSC : «j’ai besoin de me lancer un nouveau défi, et quand j’ai eu l’opportunité de revenir en France, je l’ai saisie. (…) Si vous m’aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu que ce n’était pas le projet de revenir (en France, ndlr). Le LOSC a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille».

Et son arrivée est maintenant imminente. Selon RMC Sport, Olivier Giroud est arrivé à Paris. L’attaquant tricolore va passer sa visite médicale avant d’aller à Lille pour signer son contrat avec le LOSC. Comme nous l’avions révélé, l’ex-buteur d’Arsenal et de Chelsea devrait s’engager autour d’un contrat d’un an, plus une année en option avec les Dogues.