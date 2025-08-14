Menu Rechercher
Le LOSC s’offre Berke Özer pour remplacer Lucas Chevalier

Comme nous vous l’indiquions ces dernières heures, le LOSC a trouvé le remplaçant de Lucas Chevalier en la personne de Berke Özer. Le portier turc de 25 ans débarque en provenance d’Eyüpspor contre un montant de 4,5 millions d’euros, plus 0,5 de bonus. Son parcours est atypique, lui qui était passé ces dernières saisons par Portimonense, puis de Westerlo (Belgique), avant de connaître ses premières sélections avec la Turquie. Mais ses belles performances la saison passée ont donc convaincu le LOSC de le recruter.

LOSC
Le gardien de but Berke Özer (25 ans) est un Dogue ! Le LOSC, le club d’Eyüpspor et le joueur se sont entendus sur un transfert assorti d’un contrat de 4 ans. Le portier international turc (2 sélections) s’est engagé jusqu’en 2029.

Le communiqué ➡️

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒕𝒐𝒊 𝑩𝒆𝒓𝒌𝒆 ❤️🤍
«Le gardien de but Berke Özer (25 ans) est un Dogue ! Le LOSC, le club d’Eyüpspor et le joueur se sont entendus sur un transfert assorti d’un contrat de 4 ans. Le portier international turc (2 sélections) s’est engagé jusqu’en 2029 (…) En recrutant aujourd’hui Berke Özer, le LOSC s’attache les services d’un gardien explosif et talentueux qui sort d’une saison très convaincante avec son club et tout récemment devenu international. Souhaitons-lui la même réussite que ses compatriotes turcs, Zeki Çelik, Yusuf Yazici et Burak Yilmaz, dont les passages récents ont marqué l’Histoire du Club», indique le communiqué du club.

