Le LOSC a trouvé un accord avec Olivier Giroud

Parti aux États-Unis à l’été 2024 pour tenter sa chance en Major League Soccer avec Los Angeles FC, Olivier Giroud (38 ans) ne connaît pas vraiment le rêve américain. Le natif de Chambéry a disputé 37 matches toutes compétitions confondues avec la formation californienne pour 5 buts et 3 offrandes. S’il a toutefois remporté la Coupe des États-Unis 2024 et participé à la Coupe du Monde des Clubs cet été, Olivier Giroud arrive à un tournant de son aventure.

En fin de contrat en décembre prochain, il possède une option d’un an activable par son club. Comme expliqué par nos soins mardi, le Français et son club devaient faire le point sur son avenir après le tournoi organisé aux États-Unis. Surtout que sa franchise de MLS est intéressée par Thomas Müller pour renforcer son secteur offensif. De son côté, Giroud est en discussions avec le LOSC.

Accord trouvé avec Lille

En effet, nous vous avons expliqué mercredi que Le club nordiste, qui a terminé cinquième de la dernière saison de Ligue 1, cherche à renforcer son secteur offensif cet été, notamment après le départ libre de Jonathan David. Les Dogues ont donc avancé leurs pions pour mettre la main sur Olivier Giroud. Hier, nous vous avons d’ailleurs révélé que le champion du monde 2018 souhaite signer dans le nord.

Nous vous avons aussi expliqué que les discussions tournent autour d’un contrat d’un an, plus une année en option. Ce vendredi, nous pouvons vous annoncer qu’un accord a été trouvé entre les Lillois et Olivier Giroud. Il reste encore quelques détails administratifs à régler, mais l’opération est en excellente voie. Sauf retournement de situation de dernière minute, l’ancien joueur d’Arsenal, qui doit encore finaliser sa résiliation au LAFC, portera le maillot du LOSC cette saison.