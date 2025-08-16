LOSC : Bruno Genesio réclame au moins 4 recrues

Le LOSC a perdu beaucoup d’éléments de qualité cet été. Lucas Chevalier a été transféré au PSG, Jonathan David est parti libre à la Juventus et Angel Gomes a fait de même pour filer à l’OM. Bafodé Diakhité a lui fait l’objet d’une offre de Bournemouth. Le club a récupéré 100 millions d’euros pour seulement 20 M€ de réinvestis. «Le mercato est pour le moment incomplet. Pas besoin d’être un expert pour le constater», coupe Bruno Genesio en conférence de presse, à deux jours d’un déplacement à Brest pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1.

D’après le coach lillois, qui ne sait pas encore de quoi sera fait l’avenir d’Edon Zhegrova, son effectif manque surtout de profondeur. «Il reste 15 jours avant la fin du mercato et on doit encore recruter pour avoir en quantité surtout, car on a la qualité, pour jouer sur les trois tableaux.» Le temps presse et le technicien a dressé la liste des manques actuels du LOSC. «Il faut des latéraux, un défenseur central supplémentaire et un attaquant polyvalent.» Olivier Létang sait à quoi s’en tenir pour la fin de ce mercato, alors qu’il tente de ramener Benjamin Pavard au sein de son club formateur, comme révélé en exclusivité par nos soins.