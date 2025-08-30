Lille va s’offrir Calvin Verdonk

Le LOSC profite des derniers jours du mercato pour boucler plusieurs recrues sur le marché des transferts. La formation de Bruno Genesio avait ciblé plusieurs manques dans l’effectif au début de l’été et avec le mercato qui ferme bientôt ses portes, la direction a décidé de mettre un dernier coup d’accélérateur.

Dans ce sens, offensivement, l’attaquant marocain Hamza Igamane a débarqué pour épauler Olivier Giroud. Et un latéral gauche était encore attendu après l’arrivée de Romain Perraud. C’est finalement l’international indonésien Calvin Verdonk qui va débarquer contre un chèque de 3 millions d’euros. Visite médicale ce dimanche et signature dans la foulée pour le joueur de 28 ans qui évolue au NEC en Eredivisie.